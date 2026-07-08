ترامب يهنئ الرئيس تبون بعيد الاستقلال ويُشيد بالعلاقات “الجزائرية- الأمريكية”

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب. بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. أعرب له فيها عن أصدق تهانيه، متمنيا للشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الجزائرية- الأمريكية شهدت خلال السنة الماضية مزيدا من القوة والتطور، مشيدا بما تحقق من تقدم في الشراكة الثنائية، لا سيّما في مجالات دعم الأمن والسلم والتعاون، في مكافحة الإرهاب. كما أبرز تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجزائري و الأمريكي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور