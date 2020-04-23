ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس جميع المسلمين عبر انحاء أنحاء العالم مناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وحسب ما افاد به البيت الابيض الامريكي عبر موقعه الالكتروني وجه ترامب رسالة للمسلمين بمناسة شهر رمضان

وقال ترامب “لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان.”

واضاف الرئيس الأمريكي” فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم”.

واكمل رسالته بـ “بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام بشكل صارم والصلاة بإخلاص والتأمل وقراءة القرآن وأداء الأعمال الخيرية”.

وإختتم ترامب “هذه الأعمال تتماشى بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية، في السلام والرأفة وحب الآخرين واحترامهم”.

“رمضانا مباركا للمسلمين.”