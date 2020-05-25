ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين بحلول عيد الفطر، في وقت رفضت إدارته الاحتفال بهذا العيد.

وقال ترامب وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي، وفي رسالة وجهها لجميع المسلمين: “بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة والشفاء في الصلاة والعبادة”.

وأضاف: “أتقدم أنا، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بأحر التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، بحلول عيد الفطر بعد قضائهم شهرا من الصوم والصلاة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “مع المسلمين في سائر أنحاء العالم تجدد الولايات المتحدة التزامها باحترام هذه القيم”.