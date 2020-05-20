ترامب “يوثّق” كرهه لأوباما بكسر تقليد دام 40 عاما

امتنع الرئيس الأمريكي اتباع تقليد رئاسي عمره 40 عاما يتمثل في إقامة احتفال في “البيت الأبيض” وتعليق صورة للرئيس السابق كفعل ينمّ عن الامتنان والتقدير.

وكسر ترامب هذا التقليد بالكشف عن لوحة الرئيس السابق أوباما وتكريمه ببضع كلمات، مثبتا كرهه لأوباما حسب موقع “إن بي سي نيوز”.

وكان أوباما قد كشف عن لوحة الرئيس الأسبق جورج بوش في عام 2012، الذي قال إنه توقع ذلك ولم يكن مهتما بحضور الحفل حتى لو تمّت إقامته.

للإشارة فقد عُرف ترامب بمهاجمته أوباما عدة مناسبات، آخرها تحميله المسؤولية عما تعاني منه البلاد في فحوصات فيروس كورونا، ومنها نقص في المعدات وأدوات الفحص.