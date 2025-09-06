ترامب يوقع أمرا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، لتعود بذلك إلى الاسم الذي كانت تحمله حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حينما سعى المسؤولون إلى التأكيد على دور البنتاغون في منع نشوب النزاعات.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض الجمعة، أن الإدارة الأميركية اتخذت خطوة جديدة ضمن إعادة هيكلة البنتاغون. مضيفا أنه سيطلب من الكونغرس إجراء التعديلات القانونية اللازمة لاعتماد القرار.

وقال ترامب “لقد فزنا في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وفزنا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945). وقبلها وبعدها ربحنا كل شيء. ثم غيّرنا اسم الوزارة إلى وزارة الدفاع. أما الآن فنعيد تسميتها وزارة الحرب”.

كما خاطب ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان حاضرا في القاعة قائلا: “سأبدأ من الآن بمناداتك بلقب وزير الحرب”.

ووفقا لبيان من البيت الأبيض، سيتيح الأمر لوزير الدفاع بيت هيغسيث والوزارة والمسؤولين فيها استخدام ألقاب ثانوية. مثل “وزير الحرب” و”نائب وزير الحرب” في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.

وتحدى ترامب أيضا الأعراف التقليدية المتعلقة بالانتشار المحلي للقوات المسلحة الأميركية، فأنشأ مناطق عسكرية. على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة المتاخمة للمكسيك من أجل المساعدة في حملة قمع الهجرة. فضلا عن نشر قوات في مدن مثل لوس أنجلوس وواشنطن.

