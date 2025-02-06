ترامب يوقع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

كشف مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقا للمسؤول ذاته، أكد ترمب أن دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكاأ من شأنه أن يضر بمصالح بلاده.

وأضاف المصدر ذاته أن ترامب أكد معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة.

ونقلا عن سكاي نيوز فإن مسؤولاً أمريكياً بارزاً قال، في وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.

وأضاف المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة ستوقع عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار على هامش زيارة نتنياهو إلى واشنطن، حيث تشهد احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.