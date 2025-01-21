ترامب يوقع على قرار لتأخير حظر تيك توك لمدة 75 يوماً

وقع الرئيس الأمريكي ترامب، على أمر تنفيذي يؤخر إجراءات. فرض حظر تطبيق تيك توك لمدة 75 يومًا، وهذا يعني استعادة خدمة تيك توك في الولايات المتحدة.

وطبقا لقرار الرئيس الأمريكي ترامب، فإن الهيئات الحكومية ملزمة بتطبيق هذا القرار ذات الصلة. الذى بموجبه يأمر ترامب المدعي العام الأمريكي بعدم اتخاذ أي إجراء لمدة 75 يومًا. لفرض قانون حماية الأمريكيين، من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب (PAFACA).، وهو القانون الذي حظر تيك توك فعليًا في الولايات المتحدة.

وقد أمرت المحكمة بعدم اتخاذ أي إجراء لمدة 75 يومًا لتطبيق قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب (PAFACA). وهو القانون الذي حظر بشكل فعال تطبيق TikTok في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي.

وبناءً على هذا القرار، فإنه خلال هذه الفترة، لن تتخذ وزارة العدل أي إجراء لإنفاذ القانون أو فرض أي عقوبات على أي كيان لأي عدم امتثال للقانون”. كما جاء في الأمر التنفيذي أنه حتى بعد انتهاء الفترة المحددة أعلاه، لن تتخذ وزارة العدل أي إجراء لإنفاذ القانون.

تأتي خطوة ترامب في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قانون PAFACA. والذي تم تمريره بدعم من الكونغرس من الحزبين خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن.