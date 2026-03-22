ترامب يُهدّد إيران ويمنحها 48 ساعة لفتح مضيق هرمز

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية، مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة في حال انقضاء المهلة دون استجابة.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” فجر اليوم “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد. خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءاً بأكبرها!”.

وبعد دقائق من تهديد ترامب، أصدر “مقر خاتم الأنبياء”، القيادة العملياتية للجيش الإيراني. بياناً شديد اللهجة عبر وكالة أنباء “فارس”، توعد فيه باستهداف البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات. ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وجاء في البيان: “إذا تعرضت البنية التحتية للنفط والطاقة الإيرانية لهجوم، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للعدو”، في إشارة واضحة إلى مرافق حيوية تعتمد عليها دول المنطقة بشكل كلي لتأمين مياه الشرب والخدمات الرقمية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور