ترامب يُهين الرئيس الفرنسي ماكرون

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة ، أمس الاثنين، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع المدينة.

و أظهر فيديو أن الشرطة الأمريكية أوقفت موكب ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: “أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن”، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

وفي محاولة لتجاوز هذا الموقف، اتصل ماكرون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً عبر الهاتف مبتسما: “تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر. فى الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك”.

وبعد عدة دقائق، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب. في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.