ترامب يُوقّع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران إلكترونيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران.

وأفاد موقع “أكسيوس”، بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. حيث أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، “إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بعد”. كما أن الرئيس ترامب وقّع بنفسه نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وفي اليوم الـ111 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قِبل رئيسي أمريكا وإيران. كما أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان، وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي قوله إن التزامات بقيمة 150 مليار دولار خصصت لإعادة إعمار إيران عن طريق الاستثمارات.

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