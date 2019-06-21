ترامب: 10 دقائق كانت تفصلنا على توجيه ضربة لإيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن بلاده أوقفت ضربة جوية على إيران قبل 10 دقائق من بدئها

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه فرض عقوبات جديدة على طهران أمس، لأنها لن تكون ردا ملائما على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.

وقال ترامب: “كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس”، مؤكدا أنه “ليس في عجلة من أمره” في التعامل مع إيران.

ولفت ترامب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إلى أنه أوقف الهجوم بعدما أبلغه أحد الجنرالات أن 150 شخصا سيلقون حتفهم، إذا تم توجيه ضربة إلى المواقع الإيرانية.

وفي وقت، قال ترامب إنه فرض عقوبات جديدة على طهران ليلة الخميس، شدد على أنه لن يسمح لطهران

بالحصول على سلاح نووي يوجه ضد الولايات المتحدة وضد العالم، حسب تعبيره.

وحتى الساعة 7 من مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون توجيه الضربة،وذلك بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض

بين كبار مسؤولي الأمن القومي والرئيس وزعماء الكونغرس، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الذين شاركوا في المداولات أوإطلعوا عليها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر أمس الخميس

في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، فيما قالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.