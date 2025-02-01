ترامب: سنفرض رسوما جمركية على الإتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلا عن الجزيرة عن فرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته أن ترامب أكد أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على الاتحاد الاوروبي لانه تعامل مع أمريكا بشكل سيء.

وجاء هذا التصريح خلال مؤتر صحفي نشطه ترامب امس الجمعة إذ قال: “بعض الدول تتعامل مع بلاده بشكل سيئ في العلاقات التجارية، مما يجعلها تخسر المال”. وقال “حتما سأفرض رسوما على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ”.

وأضاف ترامب “إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية بشكل أساسي، إنهم لا يأخذون أي شيء تقريبا”.

وكان ترامب خلال حملته الإنتخابية خططا لفرض رسوم جديدة تتراوح بين 10% و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

كما اكد ترامب أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على دول كثيرة، على رأسها كندا والمكسيك والصين.