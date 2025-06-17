ترامب : نعلم أين يختبئ خامنئي ولا ننوي القضاء عليه في الوقت الحالي

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسالة دعا فيها إيران إلى “الاستسلام غير المشروط”.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر منصته تروث سوشيال: “نعلم أين يختبئ خامنئي، إنه هدف سهل، لكن لا ننوي القضاء عليه، على الأقل في الوقت الحالي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لا نريد أن تطلَقَ الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين.. صبرُنا بدأ ينفد، شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر!”.

وفي منشور آخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: “لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران”.

وتابع ترامب في تغريدته: “كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل وبكميات كبيرة منها. لكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية الصنع والمصممة والمُصنّعة، لا أحد يتقنها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وجاءت تصريحات ترامب في ظل التوتر بين إيران والكيان الصهيوني، وكذا الضربات الجوية بين البلدين منذ الجمعة الماضي.