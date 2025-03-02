ترامب يجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقر بموجبه اللغة الإنجليزية لغة رسمية في الولابات المتحدة الأمريكية .

ووفقا لموقع أكسيوس اعتبار اللغة الإنجليزية لغة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأول من نوعه منذ تأسيس الكيان الفيدرالي.

كما أكد الموقع ذاته أن قرار ترامب يلغي تفويضا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يسمح للوكالات والمؤسسات الفيدرالية استعمال لغات أخرى غير الإنجليزية لمساعدة غير الناطقين بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها لغة رسمية، إلا أن الإنجليزية هي الأكثر استخداما في الولايات المتحدة الأمريكية.