ترامب يوبخ زيلينسكي ..”‏عليك أن تكون ممتنا لنا والموافقة على وقف إطلاق النار”

وقعت مشادات كلامية في اجتماع استثنائي، جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وخلال الاجتماع الذي جرى بالبيت الأبيض، اتهم ترامب نظيره الأوكراني بأنه “يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة”. قائلا إن “ما تفعله يظهر عدم احترام للبلد الذي دعمكم بأكثر مما كان ينبغي من وجهة نظر كثيرين”.

وقال ترامب لزيلينسكي في مشهد غير مسبوق ‏”عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب” وتابع “‏تصريحاتك تفتقر بشدة إلى الاحترام”.

وشدد ترامب اللهجة مع الرئيس الأوكراني بخصوص الحرب مع روسيا قائلا: “‏نعمل على إيجاد حل للمشكلة وأنت لست في موقع لفرض إملاءات علينا”. كما أن “‏جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار”.. “‏عليك أن تكون ممتنا لنا والموافقة على وقف إطلاق النار”.

وعلى إثر هذه المشادة، غادر زيلينسكي البيت الأبيض، فيما ألغي مؤتمر صحفي كان مقررا بين الرئيسين.