ترامب يُصنّف “الإخوان” في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية

صنّفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فروع جماعة “الإخوان المسلمين” في كلٍّ من لبنان، مصر، والأردن، منظماتٍ “إرهابية”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنّ الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيديًّا، يحمل رقم 14362، تصنِّف بموجبه الولايات المتحدة فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان والأردن ومصر على أنها منظمات إرهابية.

ووفقا لهذا المرسوم فإن فروع جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدًا للمواطنين والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية التي ستعمل على القضاء على قدرات وعمليات الجماعة.

وصنفت الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين اللبنانية منظمةً إرهابيةً أجنبيةً. وزعيمَها، محمد فوزي تقوش، إرهابيًا عالميًا مصنّفًا تصنيفًا خاصًا.

وقامت الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية والأردنية إرهابيين عالميين مصنّفين تصنيفًا خاصًا. وجاء هذا التصنيف لتقديمهما دعمًا ماديًا لحركة حماس.