ترامواي الجزائر يدهس طفلا بمحطة سيدي إدريس ببرج الكيفان

دهس ترامواي طفلا صغيرا اليوم الأربعاء، بمحطة سيدي إدريس ببلدية برج الكيفان شرق العاصمة، وهو يمشي على السكة الحديدية.

الواقعة حدثت اليوم في حدود منتصف النهار، فرغم ان الترامواي اطلق جرسه مطولا، إلا ان الطفل ومن شدة الهلع ظل واقفا على حافة السكة، عوض الهرب.

ومن سوء الحظ كانت سرعة الترامواي أقوى، ليتعرض الطفل لإصابة على مستوى الرأس، ليدخل جزئيا تحت عربة الترامواي ونجى بأعجوبة .

هذا، وتدخلت مصالح الأمن والمواطنون لتهدئة والدة الطفل، خاصة وان ابنها ظل ممسكا برأسه ويصرخ بأعلى صوته، لينقل على جناح السرعة لأقرب مستشفى.