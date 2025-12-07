ترامواي العاصمة.. تعديل مواقيت الرحلات ابتداء من اليوم

أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، اليوم الأحد، عن تعديل مواعيد الرحلات على خطها في الجزائر العاصمة وهذا ابتداءً من اليوم 7 ديسمبر إلى غاية الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

وأوضحت الشركة أن هذا التعديل جاء في إطار أشغال التهيئة العمرانية على مستوي حسين داي ولضمان سلامة مسافريها. أين سيتم تعديل مواعيد الرحلات على خطها في الجزائر العاصمة وهذا ابتداءً من اليوم 7 ديسمبر إلى غاية الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

حيث سيكون آخر انطلاق لترامواي من محطة العناصر اتجاه درقانة - وسط على الساعة العاشرة (22 سا00). وآخر انطلاق لترامواي من درقانة – وسط اتجاه محطة العناصر يكون على الساعة الثامنة و نصف ( 20 ساو 30 د).

على أن تبقى الرحلات متاحة من درقانة – وسط الى محطة خروبة الى غاية الساعة العاشرة ليلا كآخر انطلاق (22 سا: 00).

هذا وتقدمت سيترام باعتذارها عن هذا الإزعاج الناجم عن الأشغال، ووضعت الرقم 0659947006، للمزيد من المعلومات أو للاستفسار.

