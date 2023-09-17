ترامواي العاصمة متوقف
أعلنت سيترام، اليوم الأحد، أن خدمة ترامواي الجزائر العاصمة غير متوفرة بين محطتي برج الكيفان الثانوية ودرقانة وسط. كما أشارت سيترام في بيان لها، إلى أن التوقف راجع إلى عطب كهربائي (كابل سونلغاز).
فيما تتوفر خدمة الترامواي بين محطتي العناصر وحي الصباح. كما اعتذرت سيترام لزبائنها على إزعاج المسبب.
مواقيت جديدة
وأعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، اليوم الخميس، عن مواقيت جديدة لحركة سير قاطراتها. على مستوى ولايات الجزائر العاصمة. وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس وسطيف. وهذا ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
وكشف بيان ذات المؤسسة عن الجدول الزمني الجديد لسير الترمواي عبر الولايات الخمس المذكورة سابقا الذي سيكون على النحو التالي:
ترامواي العاصمة: ابتداء من 3 سبتمبر 2023 محطة العناصر أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 23:15. محطة درقانة أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 21:57.
ترامواي قسنطينة، ابتداء من 1 سبتمبر 2023 محطة بن عبد المالك رمضان أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 22:30. محطة جامعة عبد الحميد مهري أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 22:30.
ترامواي وهران: ابتداء من 1 سبتمبر محطة السانيا أول قاطرة 05: آخر قاطرة 22:00، محطة سيدي معروف أول قاطرة 05:00 آخر قاطرة 22:00 .
محطة سيدي بلعباس: ابتداء من 1سبتمبر أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة ،21:30 محطة النقل البري جنوب أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 21:30.
ترامواي سطيف: ابتداء من 3 سبتمبر 2023 محطة أوسيسة العيد محطة 11 ديسمبر 1960 أول قاطرة ،05:30 محطة بارشي عبيد أول قاطرة 05:44. محطة 11 ديسمبر 1960 أخر قاطرة 21:46 آخر قاطرة 22:00 محطة بارشي عبيد آخر قاطرة 21:47.
نقل مجاني للطلبة هذه السنة
وتم ابرام اتفاقية مع شركة سيترام تسمح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين بداية من الدخول الجامعي عبر 7 ولايات التي تتوفر فيها خدمة النقل بالمترو والتراموي.
و أفاد بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه “في اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية. لتطوير وتحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة. تم ابرم اتفاقية مع شركة سيترام للنقل عبر الميترو والترامواي في 7 ولايات. وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، بلعباس ومستغانم التي تحوز على خدمة الترامواي والمترو، تقتضي بالسماح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين”.
وأضاف البيان أن الخدمة ستتوفر للطلبة المعنيين بعد دفع ملف اداري الكتروني الى مديريات الخدمات المعنية. التي تتكفل بدورها بتسخير بطاقات خاصة مع شركة سيترام. وستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي في جميع المدن الجامعية المذكورة.