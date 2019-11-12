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ترامواي العاصمة يدهس مواطن في برج الكيفان

أخبار الجزائر
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ترامواي العاصمة يدهس مواطن في برج الكيفان
بقلم أسماء.ع

شهدت محطة ترامواي، اليوم الثلاثاء، حادثة دهس مواطن، في خط بن مراد ببرج الكيفان في العاصمة.


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