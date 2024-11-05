ترامواي.. برنامج خاص خلال الصالون الدولي للكتاب

أعلنت شركة “سيترام”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، اتخاذ جملة من التدابير لضمان تنقل زوار الطبعة الـ 27 للصالون الدولي للكتاب بكل أريحية.

وجاء في البيان: “في إطار انعقاد الطبعة الـ27 للصالون الدولي للكتاب على مستوى قصر المعارض. و من أجل المحافظة على تدفق سلس للزوار الكرام عبر الترامواي، خاصة في فترة المغادرة. اتخذت شركة “سيترام” جملة من التدابير لضمان تنقلهم بكل أريحية”.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بإضافة 4 قاطرات بخدمة دوران بين قصر المعارض والعناصر من جهة. وقصر المعارض ودرقانة من الجهة الأخرى. حسب الحاجة. ليضاف بذلك إلى جدول حركة السير المعتاد لـ”الترامواي”.