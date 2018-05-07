ترامواي سطيف يدخل حيز الخدمة غدا الثلاثاء  

يدخل بداية من يوم غد الثلاثاء 8 ماي 2018 ،”ترامواي” سطيف حيز الإستغلال التجاري أمام المواطنين.

حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الأشغال العمومية و النقل.

وتدخل هذه المنشأة الجديدة في إطار تنفيذ برنامج رئيس لجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

الرامي إلى تحسين ظروف تنقل المواطنين من خلال تعزيز المنشآت القاعدية.

وإدراج أنظمة نقل حديثة من الجيل الجديد يضيف ذات المصدر.

و تعتبر سطيف سادس مدينة التي تستفيد من “ترامواي” الّذي يعتبر “مكسبا ثمينا”.

وإنجازا يضفي قيمة مضافة للنسيج العمراني من خلال إعادة هيكلة المدينة ويرقى بها إلى العصرنة.