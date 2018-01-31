ترامواي سطيف يدخل حيز الخدمة في 8 ماي المقبل

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، أمس الثلاثاء بسطيف، أنّ ترامواي سطيف سيدخل حيز الخدمة في الـ 8ماي المقبل.

وأكد الوزير داخل إحدى قاطرات الترامواي التي أقلته من محطة الصيانة إلى غاية النصب التذكاري سعال بوزيد.

وذلك في إطار زيارة تفقد إلى هذه الولاية، أن هذا المشروع الذي كلّف الدولة 30 مليار د.ج.

حيث سيدخل حيز الخدمة يوم 8 ماي القادم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 73 لمجازر الثامن ماي1945.

وأفاد الوزير بأن هذا المشروع من شأنه أن يعطي دفعا قويا لمخطط النقل بعاصمة الهضاب العليا.

ومن المتوقع استعماله من طرف 40 ألف شخص يوميا.