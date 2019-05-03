ترامواي علي منجلي بقسنطينة يدخل حيز الخدمة بعد أسبوعين

سيدخل حيز الخدمة الشطر الأول لمشروع توسعة خط ترامواي قسنطينة، بين حي زواغي سليمان ومدخل مدينة علي منجلي على مسافة تزيد عن 6 كلم “في غضون 15 يوما”،حسبما أعلنه الوالي عبد السميع سعيدون.

وأوضح نفس المسؤول، مساء أمس الخميس، على هامش حفل أقامه على شرف صحفيي الولاية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير

بأن التشغيل غير التجاري لهذه الوسيلة من النقل الحضري “سيشرع فيه مطلع هذا الأسبوع تحسبا لوضعها حيز الاستغلال التجاري في غضون 15 يوما”.

وأضاف نفس المسؤول أن “التجارب التقنية التي جرت منذ مطلع أفريل الماضي على طول الشطر الأول لخط توسعة الترامواي للتأكد من مدى سلامة السكة و التجهيزات الخاصة بهذه الوسيلة للنقل الحضري كانت مقنعة” .

موضحا بأن التشغيل غير التجاري سيسمح باختبار الطريقة العملية للترامواي من الجانب التقني و كذا التنظيمي (أداء المستخدمين العاملين به).

وأفاد نفس المسؤول بإدراج لأول مرة “نظام دفع محسن” لفائدة 90 ألف طالب بالجامعات التي يقطع بمحاذاتها خط التوسعة.

وُيذكر أن الشطر الأول لخط توسعة ترامواي قسنطينة، الذي تّم الشروع فيه سنة 2017 من طرف مجمع كوسيدار-آلسطوم

وسيتعزز بـ24 عربة جديدة بالإضافة إلى 20 المستغلة حاليا على الخط الأول بين وسط المدينة وحي زواغي سليمان.