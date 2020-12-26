ترامواي مستغانم: بدء عمليات التجارب الأولية وفتح 500 منصب شغل

انطلقت عمليات التجارب الأولية لعربات ترامواي مدينة مستغانم، على الخط الرابط بين مركز الصيانة ومحطة السكة الحديدية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن المدير الولائي للنقل مصطفى قادة بلفار، اليوم السبت، فقد أجريت التجربة التقنية الأولى على طول 2.2 كلم مساء أمس الجمعة.

ويأتي ذلك، في انتظار التشغيل الذاتي باستعمال الطاقة الكهربائية الذي سيكون اليوم السبت وإلى غاية الاثنين المقبل.

وسيكون استلام هذا الخط الشهر المقبل، ويليه استلام الشطر الأول من الخط الثاني الذي بربط وسط المدينة بصلامندر.

وسيتم وفقا لذات المسؤول، تكوين العمال الذين سيوظفون استعدادا للاستلام النهائي للمشروع.

هذا وسينطلق الاستغلال التجاري للخطين، خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

وأوضحت مصالح الولاية أن الاستغلال التجاري لترامواي مدينة مستغانم سيوفر 500 منصب شغل جديد.

وأكدت مصالح الولاية، إنه سيتم إعطاء الأولوية للشباب المحلي خلال عملية التوظيف التي ستجرى في الأشهر المقبلة.