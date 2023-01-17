ترامواي مستغانم يدخل حيز الخدمة في بداية رمضان المقبل

من المقرر أن يدخل ترامواي مدينة مستغانم حيز الخدمة بداية شهر رمضان المقبل، حسبما علم اليوم الثلاثاء من بيان مصالح الولاية.

وأوضحت الإذاعة الوطنية نقلا عن بيان المصلح ذاتها، أن والي مستغانم، عيسى بولحية، عقد مؤخرا اجتماعا مع مسؤولي الشركات المكلفة بمشروع ترامواي المدينة (ميترو الجزائر، سيتال، سيترام). لضبط المواعيد النهائية لدخول هذه الوسيلة حيز الاستغلال.

وفي هذا الصدد، تم -وفقا لذات البيان- تحديد الأول رمضان المقبل أي قبل نهاية مارس القادم موعدا لدخول الترامواي الخدمة الفعلية.

وذكر الوالي خلال هذا الاجتماع أن المشروع عرف تأخرا بسبب عدة عوامل تم تداركها بإسناد الأشغال إلى المجمع العمومي كوسيدار. بفرعيه أشغال عمومية ومنشآت فنية واستكمال الأشغال نهائيا شهر يوليو الماضي بسواعد وخبرات وطنية.

كما تم -حسب ذات المسؤول- استعدادا لمرحلة التشغيل التجاري توظيف 120 عامل من طرف شركة تسيير ترامواي (سيترام). وهم حاليا في مرحلة التكوين في مختلف التخصصات.

وبخصوص المرحلة المقبلة، تم تكليف شركة كوسيدار بتأهيل المساحات الخضراء على طول مسار الترامواي المقدر بـ 14 كلم. والتأكيد على ضرورة إعداد مخطط سير جديد للمدينة بدءا من يناير الجاري.

وتتزامن هذه التدابير التي تهدف إلى تحسيس المواطنين وسائقي مختلف المركبات إلى الحيطة والحذر وتفادي الحوادث. لاسيما مع تشغيل جميع العربات على طول المسار بسرعة السير المتوسطة في 15 فبراير المقبل، يضيف البيان.

وسيتم في غضون أيام الضبط النهائي لكل الأنظمة الرقمية للترامواي واستكمال مرحلة تكوين 30 سائقا لعربات هذه الوسيلة للنقل.

وكان ترامواي مدينة مستغانم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 26.5 مليار دج، قد عرف تأخرا في الإنجاز بسبب انسحاب الشركة الاسبانية المكلفة بالمشروع. مما أدى إلى فسخ العقد معها وإسناد بقية الأشغال إلى مجمع عمومي وطني، كما تمت الإشارة إليه.