ترامواي وهران: إضطراب الخدمة جزئيا من 25 جويلية إلى 6 أوت

ستعرف حركة ترامواي وهران إضطرابا جزئيا لمدة 13 يوما، بداء من 25 جويلية المقبل. حيث سيمس الشطر الرابط ما بين محطتي “الأمير عبد القادر” والسكة الحديدية.

وأعلنت شركة استغلال ترامواي وهران “سيترام” أن حركة القاطرات ستعرف إبتداء ا من الأحد 25 جويلية إلى غاية 6 أوت القادم بعض الإضطرابات في الخدمة. وذلك في الشطر الرابط ما بين محطتي “الأمير عبد القادر” ومحطة السكة الحديدية. بسبب أشغال تهيئة تهدف إلى تحسين الخدمة على خط الترامواي

وأضافت الشركة، أنه سيكون على المسافرين تغيير القاطرة بين محطة “الأمير عبد القادر” والمحطة المؤقتة. التي يتم استحداثها بجانب منطقة الأشغال لضمان مواصلة خدمة النقل. مرفقين بتذاكرهم لاستكمال الرحلات. كما سيتم وضع تنظيم خاص من قبل شركة “سيترام” بعين المكان من أجل توفير الدعم اللازم للمسافرين