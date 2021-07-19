مؤسسة ترامواي تضع برنامجا خاصا بيومي عيد الأضحى

كشفت مؤسسة “ميترو الجزائر” ومؤسسة استغلال الترامواي “سيترام” عن برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح بيان المؤسسة إعتماد توقيت جديدة لإستغلال الترامواي خلال يومي العيد.

وحسب ذات البيان تم برمجة اول رحلة نقل على الساعة 6 سا صباحا والتي ستنطلق من محطة العناصر. في حين الرحلة الاخيرة فستنطلق على الساعة 22 سا ليلا من نفس المحطة.

بينما ترامواي وهران تم برمجة اول رحلة على الساعة 6 سا صباحا انطلاقا من محطة سيدي معروف. في حين ستنطلق الرحلة الاخيرة على الساعة 20سا 52 د.

أما في قسنطينة، تم برمجة أول رحلة على الساعة 7 سا صباحا انطلاقا من محطة بن عبدالمالك. في حين ستنطلق الرحلة الاخيرة على الساعة 19 مساءا.

وبالنسبة لترامواي سيدي بلعباس، ستنطلق اول رحلة من محطة “كاسكاد” على الساعة 6 و30 د صباحا. أما الاخيرة فستنطبق على الساعة 21 و30 مساءا.

في حين ترامواي بورڨلة، ستنطلق أول رحلة من محطة شنين قدور على الساعة 6 سا صباحا. في حين ستنطلق الرحلة الاخيرة على الساعة 19 ليلا.

وبخصوص ترامواي سطيف ، تم برمجة أول رحلة انطلاقا من محطة 11 ديسمبر نحو اوسيسة العيد و برشي عبيد على الساعة 6 و30 د صباحا. أما الرحلة الاخيرة فستنطلق على الساعة 21 ليلا من محطة 11 ديسمبر.

وتظمئن الشركة كافة المسافرين ان النقل بالترامواي سيكون متاحا خلال يومي عيد الاضحى.

كما دعت الشركة الى ضرورة التحلي باليقظة واحترام البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده وكل التدابير الوقائية. للحد من انتشار كورونا.