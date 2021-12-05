ترانسافيا: الرحلات الجوية متوفرة حتى جانفي وهذه أسعار التذاكر

منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود في الجزائر في 1 جوان 2021، يخضع توزيع الرحلات الجوية بين الخطوط الجوية الجزائرية. وشركات الطيران الأجنبية لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تقرره السلطات.

في كل مرة يُصرح فيها لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعمل في بلد ما، يتم منح نفس عدد الرحلات لشركات البلد الذي يتم تقديم الخدمة فيه.

في مجال الرحلات الجوية مع فرنسا، ورثت الخطوط الجوية الجزائرية نصف الرحلات الـ 48 الممنوحة، أو 24 رحلة أسبوعية. والنصف الآخر مقسم بين الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وخطوط الطيران ASL وشركة Vueling.

ترانسافيا مرخص لها بتشغيل رحلات حتى جانفي

وحسب ما كشفه موقع Visa-algerie.com، ردت شركة الطيران ترانسافيا بأن تراخيص الرحلات بعد 16 ديسمبر لم تصدر بعد

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية منخفضة التكلفة ردًا على سؤال من أحد العملاء. أن رحلاتها المعروضة للبيع في الفترة التي سبقت وأثناء عطلة عيد الميلاد، أي بعد 16 ديسمبر تم تأكيدها باتفاقيات.

وتقدم ترانسافيا رحلات من باريس أورلي إلى الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. كما تقوم بتشغيل رحلات جوية من ليون ومونبلييه إلى الجزائر العاصمة.

على تطبيق ترانسافيا، هناك تاريخان معروضان للبيع بعد 16 ديسمبر في باريس أورلي الجزائر، 28 و 30 ديسمبر.

التذاكر متوفرة من 590 أورو. بالنسبة لباريس أورلي وهران، فإن رحلة 27 ديسمبر معروضة للبيع من 590 أورو.

في قسم Paris Orly-Constantine ، تتوفر تذكرة 25 ديسمبر أيضًا بسعر 590 أورو. موعد واحد فقط معروض للبيع على متن رحلة مونبلييه – الجزائر. هذه رحلة 29 ديسمبر، والتي تبدأ من 590 أورو. على الرحلة بين ليون والجزائر، لا يوجد موعد متاح للبيع.

هذه رحلات مجدولة بعد 16 ديسمبر والتي تم تأكيدها وفقًا لرد ترانسافيا على العميل.

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