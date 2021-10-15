ترانسافيا: 36 رحلة مصرح بها للجزائر في نوفمبر

بعد أن بدأت الخطوط الجوية الجزائرية تسويق رحلاتها بين فرنسا والجزائر لشهر نوفمبر. جاء دور ترانسافيا للحصول على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لبرنامج رحلاتها التجارية (ذهابًا وإيابًا) المقرر إجراؤه الشهر المقبل بين البلدين.

وردا على سؤال من موقع visa-algerie.com ، أكدت ترانسافيا أنه تم التحقق من صحة برنامج نوفمبر.

أما بالنسبة لشهر أكتوبر، فقد حصلj على إذن من السلطات الجزائرية لتسيير 9 رحلات أسبوعيا بين فرنسا والجزائر للشهر المقبل.

وأضافت “لقد تم عرض جميع رحلاتنا المجدولة لشهر نوفمبر للبيع على موقعنا. وهذا ما أعلنته الشركة الفرعية منخفضة التكلفة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

ترانسافيا تسيّر رحلات من مطارات باريس أورلي وليون ومونبلييه إلى الجزائر ووهران وقسنطينة. ومنذ 5 أكتوبر، تستخدم طائرات بوينج 777-300 كبيرة الحجم من شركتها الأم في رحلاتها من باريس. تتسع هذه الرحلات حتى 472 راكبًا.

جميع رحلات أكتوبر محجوزة بالكامل. ولشهر نوفمبر، الأماكن المتاحة. أما بالنسبة للسعر، فتم اعتماد سعر 590 أورو لتذكرة ذهاب فقط بين باريس أورلي والجزائر العاصمة. ويتم عرض وهران وقسنطينة بنفس السعر من Paris Orly.