تراوري: “غياب كايتا مؤثر ومواجهة الجزائر بمثابة نهائي”

إعتبر قائد منتخب غينيا، إبراهيما تراوري، أن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب الجزائر، تعتبر نهائي بالنسبة لهم.

وصرح تراوري، اليوم السبت، خلال ندوتهم الصحفية: “ندرك أننا غدا سنلعب مباراة جد قوية، وستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا”.

وبخصوص غياب نجمهم نابي كايتا، صرح تراوري: “غياب كايتا، خسارة كبيرة بالنسبة لنا، كنا نتمنى تواجده بالنظر لإمكانياته، والثقة التي يمنحها للمجموعة”.

وتابع إبراهيما تراوري: “نملك لاعبين آخرين بإمكانيات جيدة، وعلينا الآن الإعتماد على أنفسنا كمجموعة، وكفريق واحد”.