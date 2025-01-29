تراوري: “قرعة “الكان” وضعتنا في مجموعة متكافئة”

أبدى قائد منتخب بوركينا فاسو، بيرتراند تراوري، رأيه بخصوص نتائج قرعة “كان 2025″، والتي أوضعتهم في مجموعة المنتخب الوطني، معتبرا اياها مجموعة متكافئة.

وقال تراوري، في تصريحات نقلتها موقع الإذاعة الجزائرية: “نتائج القرعة جاءت متكافئة سيتحتم علينا التحلي بالجدية الكبيرة من أجل التأهل”.

كما أضاف: “يجب علينا التركيز على أنفسنا في المقام الأول، والعمل على تسيير المنافسة بشكل جيد، الأكيد أن الكل جاهز من أجل الظفر بتأشيرة التأهل”.

يذكر أن منختب بوركينا فاسو، سيلاقي المنتخب الوطني، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا، في المباراة الثانية من المجموعة الخامسة، والمقررة بتاريخ 28 ديسمبر.