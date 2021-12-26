تربص الخضر ينطلق غدا رسميا بالدوحة بغياب 7 لاعبين

سينطلق غدا التربص التحضيري للمنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل رسمي استعدادا لمنافسة كأس امم افريقيا بالكاميرون.

وسيقود التربص الناخب الوطني جمال بلماضي المتواجد في الدوحة بحضور تعداد غير مكتمل وبغيات سبعة لاعبين بالنظر إلى التطورات التي حصلت مؤخرا بين المنتخبات واللاعبين الذي ينشطون في مختلف الدوريات الأوربية والعربية.

وتحصلت الفاف على موافقة الأندية لإلتحاق معظم اللاعبين باستثناء محرز و بن رحمة. فيما دخلت في مفاوضات مع اندية البطولة البلجيكيةوالسعودية للسماح لكل من زرقان وحلايمية ومبولحي وزغبة وبن دبكة للإتحاق بالتربص مبكّرا.

كما سيشرع بلماضي في معاينة بعض اللاعبين على غرار الذي سيلتحقون غدا في شاكلة المدافع يوسف عطال الذي قطع عطلته في نيس الفرنسية. و دخل للجزائر أمس قبل أن يلنحق مباشرة بالدوحة.

وينتظر أن يكتمل التعداد يوم 3 جانفي.