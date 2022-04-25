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الرياضة

تربص المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ينطلق اليوم

بقلم عبد النور حواز
تربص المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ينطلق اليوم
سلاطني مراد
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قرر الناخب الوطني، مراد سلاطني، استدعاء 18 لاعبا لتربص المُنتخب الوطني لأقل من 18 سنة.

كما ينطلق تربص أواسط الخضر اليوم الإثنين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى على أن ينتهي يوم 29 أفريل الحالي.

في حين وجه سلاطني الدعوة للاعبين المحليين فقط بهدف إجراء تقييم نهائي قبيل تحديد القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

تربص أشبال المدرب سلاطني ستتخلله مباراة تطبيقية أمام شبيبة القبائل لأقل من 21 سنة وذلك يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 بمركز سيدي موسى.

رابط دائم : https://nhar.tv/JXoX5
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