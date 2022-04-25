تربص أشبال المدرب سلاطني ستتخلله مباراة تطبيقية أمام شبيبة القبائل لأقل من 21 سنة وذلك يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 بمركز سيدي موسى.
تربص المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ينطلق اليوم
بقلم عبد النور حواز
قرر الناخب الوطني، مراد سلاطني، استدعاء 18 لاعبا لتربص المُنتخب الوطني لأقل من 18 سنة.
كما ينطلق تربص أواسط الخضر اليوم الإثنين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى على أن ينتهي يوم 29 أفريل الحالي.
في حين وجه سلاطني الدعوة للاعبين المحليين فقط بهدف إجراء تقييم نهائي قبيل تحديد القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.
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