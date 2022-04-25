تربص المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة ينطلق اليوم

قرر الناخب الوطني، مراد سلاطني، استدعاء 18 لاعبا لتربص المُنتخب الوطني لأقل من 18 سنة.

كما ينطلق تربص أواسط الخضر اليوم الإثنين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى على أن ينتهي يوم 29 أفريل الحالي.

في حين وجه سلاطني الدعوة للاعبين المحليين فقط بهدف إجراء تقييم نهائي قبيل تحديد القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.