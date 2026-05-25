تربص “المونديال” ينطلق والغموض يكتنف القائمة النهائية

يدخل المنتخب الوطني، بداية من اليوم الاثنين، في تربص تحضيري خاص بمنافسة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقه بعد أسبوعين من الآن.

وتسود حالة من الترقب وسط الجماهير الجزائرية. حول القائمة النهائية للاعبين الذين سيعتمد عليهم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال الموعد العالمي.

ومن المرتقب أن يدوم التربص الذي سينطلق بسيدي موسى. إلى غاية موعد السفر إلى هولندا، يوم الفاتح جوان الداخل، تحسبا لخوض أول الوديات استعدادا لـ”المونديال”. على أن يكشف بيتكوفيتش، عن قائمة الـ 26 لاعبا، 24 ساعة قبل السفرية.

ويتواجد المنتخب في المجموعة الـ10 من المونديال. إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن. حيث سيدشن ” مشواره بمواجهة قوية أمام حامل اللقب الأرجنتين، يوم 17 جوان، قبل مواجهة الأردن في الـ 23 ثم النمسا في الـ 28 من الشهر ذاته.

وقبل دخول غمار المحفل العالمي، سيخوض “الخضر” مواجهتين وديتين تحضيريتين. الأولى أمام هولندا يوم 3 جوان الداخل بمدينة روتردام، والثانية أمام بوليفيا في الـ 10 من الشهر ذاته، بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ورغم انطلاق التربص، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالقائمة النهائية. في ظل تأجيل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش، الكشف عن هوية اللاعبين الذين يعول عليهم في مونديال 2026.