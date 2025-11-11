تربص جدة ينطلق وتعداد “الخضر” يكتمل اليوم

انطلق تربص “الخضر” مساء أمس الاثنين، بمدينة جدة السعودية، تحسبا للوديتين المرتقبتين هذا الخميس والثلاثاء القادم، أمام زيمبابوي والسعودية، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة ما بين الـ 21 ديمسبر 2025 والـ 18 جانفي 2026.

وخاض أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، أول حصة تدريبية في حدود الساعة 21:00. بالميدان الملحق لملعب الملك عبد الله، بمدينة جدة.

واقتصرت الحصة التي عرفت التحاق الوجوه الجديدة في صورة ياسين تيطراوي والياس بن قارة. على عمل خفيف.

وأبرزت “الفاف” أن اللاعبون الذين شاركوا مع أنديتهم يوم الأحد، استفادوا من برنامج خاص بالاسترجاع. في حين أجرى البقية تمارين تقنية بالكرة.

كما أوضحت الاتحادية عبر موقعها الالكتروني، أن تعداد “الخضر” لم يكتمل بعد. وكان بقية اللاعبين مرتقبين سهرة أمس بمدينة جدة، على أن تجرى الحصة التدريبية لنهار اليوم الثلاثاء بحضور كامل اللاعبين.