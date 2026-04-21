تربص جديد لمدربي CAF A نهاية أفريل

أعلنت المديرية التقنية الوطنية (DTN)، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم تربص لفائدة المدربين الحاصلين على رخصة CAF A، وذلك من 26 إلى 28 أفريل الجاري.

وسيُجرى هذا التربص بالمركز الوطني لتجميع وتحضير النخبة الرياضية بـ فوكة، بمشاركة المجموعة الأولى من المدربين المعنيين بهذه الدورة.

ودعت المديرية التقنية الوطنية جميع المعنيين إلى الالتحاق بمقر التربص بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. مع التأكيد على ضرورة تقديم النسخ الأصلية لوصولات الدفع عند الوصول، مشددةً على أن أي ملف لن يقبل دون استظهار هذا الوثيقة الأساسية.

ويأتي هذا التربص في سياق حرص الهيئة الفدرالية على الرفع من مستوى التأطير الفني في الجزائر. ومواكبة أحدث المناهج التدريبية المعتمدة على المستوى القاري، بما ينعكس إيجابًا على مردود الأندية والمنتخبات الوطنية.