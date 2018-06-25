تأجل سفر فريق مولودية الجزائر، إلى مدينة “فيشي” الفرنسية، أين من المقرر أن يخوض الفريق تربصه الصيفي تحسبا للموسم المقبل.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن سبب تأجيل هذه السفرية، يعود لعدم تحصل الفريق على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية.

وكان من المبرمج، أن تشد تشكيلة العميد، الرحال إلى فرنسا، ومنها إلى مدينة “فيشي”، مكان إقامة التربص، اليوم الإثنين.

وبعد هذه التغييرات، قرر الطاقم الفني للعميد، مواصلة التحضيرات بأرض الوطن إلى إشعار آخر، أين سيواصل رفقاء حشود، العمل بمركز عين البنيان.