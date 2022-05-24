قناة النهار تربية: إدخال اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي.. ضمن أولويات الإصلاح بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ماي 2022 - 19:55 شارك غرِّد أرسل 150 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/m8Job اقرأ أيضا باتنة: تصليح وتركيب أجهزة التبريد والتدفئة..مشروع ناجح لشباب تحدى الواقع قناة النهار 18 ماي فيض الروح: الثبات بعد رمضان قناة النهار 06 ماي باتنة .. مـ.ـقتل طفلة وإصـ.ـابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حـ.ـادث إنقلاب شاحنة قناة النهار 11 ماي لقاء خاص مع الممثلة خديجة مزيني من مهرجان إيمدغاسن قناة النهار 13 ماي دلال خير: أب أفنى عمره في العمل وشاء القدر أن يصاب بضعف البصر ومرض السكري ولم يجد من يكفله قناة النهار 20 ماي "شوفو حكايتي: رضوان.. "يما وقفتني في المحكمة و حاولت ننـ.ـتـحر ثلاث مرات قناة النهار 11 ماي درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 قناة النهار 21 ماي رجاء..أخصائية نفسانية تختار صناعة الإكسسوارات كطريقة للعلاج قناة النهار 06 ماي صرخة / خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية .. ترقبوها قناة النهار 14 ماي تساؤلات : الأحزاب السياسية تثمن تكريس رئيس الجمهورية لأسلوب الحوار ومنهج التشاور قناة النهار 12 ماي