تربية.. إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي

أعلن وزير التربية، محمد صغير سعداوي، الثلاثاء، عن إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي، ابتداءً من الدخول المدرسي 2025-2026.

وخلال فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للطفل الجزائري، المصادف لـ 15 جويلية من كل سنة، أعلن وزير التربية خلال مداخلته. عن إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي، ابتداءً من الدخول المدرسي 2025-2026. حيث ستُخصّص هذه الجائزة في طبعتها الأولى للروبوتيك، تشجيعًا للمواهب وتحفيزًا للتنافس العلمي داخل الوسط المدرسي.

كما جدّد سعداوي التزام قطاع التربية الوطنية بمرافقة كل المبادرات الوطنية الرامية إلى حماية الطفل وتمكينه وتفجير طاقاته. انسجامًا مع برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء مدرسة جزائرية حديثة، تُعدّ الأجيال لجزائر الغد، جزائر عادلة، قوية، ومنتصرة بأطفالها.

يشار أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أشرفت بالتنسيق مع وزارة الشباب، على الاحتفاء بالذكرى العاشرة لصدور قانون حماية الطفل. والتي حضرها أعضاء من الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية والتشريعية، وممثلة مكتب اليونيسف بالجزائر. وممثلي قطاعات وزارية، وهيئات وطنية، وأسلاك أمنية، ومؤسسات دستورية. بالإضافة إلى الأطفال سفراء حقوق الطفل، الذين ساهموا بفعالية في إثراء النقاش بطرح تساؤلاتهم وتطلعاتهم على المسؤولين.

كما نُظّمت جلسة حوارية رفيعة المستوى حول إنجازات الجزائر في مجال الطفولة، نشّطها كل من وزير التربية الوطنية. ووزير الشباب، المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير الصحة، والمفوّضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وممثلة مكتب اليونيسف بالجزائر.

وأكّد وزير التربية في مداخلته خلال هذه الجلسة، أن الطفل يُمثّل محور انشغالات الدولة. باعتباره الرأسمال البشري الحقيقي في مسار بناء الجزائر العصرية. وأوضح أن كل تلميذ جزائري يُعدّ مشروع إطار للمستقبل، تُسخّر من أجله كافة الإمكانات لضمان تعليمه وتكوينه. في بيئة مدرسية دامجة، عادلة وآمنة، تكفل له حقوقه وتعزّز فرص نجاحه.

مشيرا أن الحق في التعليم هو حق إنساني شامل، كرّسته الدولة الجزائرية ميدانيًا. ويشمل ذلك تمكين الأطفال الأجانب واللاجئين المتواجدين على التراب الوطني. من الالتحاق بالمدارس، والاستفادة من نفس الحقوق والظروف التي يحظى بها أقرانهم الجزائريون، في تجسيد فعلي لمبدأ العدالة التربوية.

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