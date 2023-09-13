تربية.. استلام استدعاءات المقابلة الشفهية الخاصة بمسابقة رتب إدارية ابتداء من الخميس

أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، اليوم الأربعاء، أن استلام استدعاءات المقابلة الشفهية الخاصة بالمسابقة على أساس الشهادة، سيكون ابتداء من يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

وجاء في بيان المديرية ” تعلم مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، كافة المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة. لبعض الترتب دورة 2023، ان استلام استدعاءات المقابلة الشفهية سيكون ابتداء من يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 “.

وأشار المصدر أن الرتب المعنية هي: متصرف إدارة، مساعد وثائقي أمين محفوظات، عون إدارة، عون حفظ البيانات وكاتب.