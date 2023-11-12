تربية.. التحضير لمشاركة التلاميذ في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق

راسلت وزارة التربية الوطنية، مديرو التربية، أعلمتهم من خلالها أنه تقرر تنظيم منافسة وطنية لألعاب الرياضيات. والمنطق لفائدة التلاميذ الأقل من 12 سنة لانتقاء وترشيح تلاميذ يمثلون بلادنا في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق.

وجاء في مراسلة الوزارة “تحضيرا لمشاركة بلادنا في الدورة الأولى للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق لفائدة التلاميذ. الأقل من 12 سنة، والمزمع إجراؤها من 28 إلى 30 نوفمبر 2023 بالجمهورية التونسية، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية. والعلوم (ALESCO). إسهاما في نشر الثقافة العلمية لدى التلاميذ، وتعزيزا لمكانة الفكر الرياضي المنطقي في المدرسة والمجتمع، وغرس الرغبة في تعلم الرياضيات بطريقة مسلية. وتشجيع البحث والتحدي وتعزيز التنافس بين تلاميذ الدول العربية يشرفني أن أعلمكم أنه تقرر تنظيم منافسة وطنية لألعاب الرياضيات والمنطق لفائدة التلاميذ الأقل من 12 سنة لانتقاء وترشيح تلاميذ يمثلون بلادنا في هذه البطولة”.

كما طالبت الوزارة تنصيب لجنة ولائية للإشراف والمتابعة تحت رئاسة ديرو التربية، تتشكل من مفتشين (02) للتعليم المتوسط. في مادة الرياضيات ومفتش (1) للتعليم الابتدائي، وثلاثة (3) أساتذة كأعضاء لها، للتكفل بالعملية من خلال اتباع الترتيبات التنظيمية. الواردة في الرزنامة المبينة في الملحق، وذلك لانتقاء التلاميذ، تحسبا لمشاركتهم في المنافسة الوطنية التي ستجري في التاريخ المحدد في الرزنامة.

ونظرا للأهمية التي تكتسبها هذه العملية، وبهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع المشاركة بين المتعلمين من المؤسسات. التعليمية العمومية والخاصة، يتعيّن إعلام جميع مؤسسات التربية والتعليم بهدف المشاركة الواسعة والتكفل بالعملية. من جميع جوانبها التنظيمية، وإيلائها ما تستحقه من عناية واهتمام، مع تنصيب لجنة ولائية للإشراف والمتابعة.