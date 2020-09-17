تربية الدواجن.. دفتر شروط خاص بشعبة إنتاج “أمهات الدجاج” إبتداء من 2021

سيدخل دفتر الشروط الخاص بشعبة إنتاج “أمهات الدجاج” حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل.

أعلن رئيس فرع أمهات الدجاج بالمجلس المهني المشترك لشعبة تربية الدواجن، مراد رحماني، أن “دفتر الشروط الخاص بأمهات الدجاج “الكتكتوت” سيكون عمليا ابتداء من 2021″.

وقال رحماني، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، أن “دخول الدفتر حيز التنفيد سيساهم في تنظيم هذا النشاط الفلاحي وضبط سوق الدجاج وخلق التوازن بين العرض والطلب”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الدفتر سيسمح بضبط أسعار والكمية المنتجة محليا والمستوردة من أمهات الدجاج على مستوى السوق الوطنية”.

مشيرا في السياق ذاته أنه إذا ما تم “التحكم في سعر كتكوت الدجاج وبطريقة منظمة سيكون سعر لحم الدجاج في السوق الوطنية في متناول الجميع”.

وأوضح المسؤول أن “احتياجات السوق التي تم دراستها تقدر بـ 6 ملايين كتكوت من أمهات الدواجين ويتوقع إنتاج محليا ما بين 2 مليون و2.2 مليون وحدة وإستيراد 4 ملايين كتكوت من أمهات الدجاج”.