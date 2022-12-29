قناة النهار تربية: القانون الأساسي الجديد .. آفاق واعدة للأساتذة بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ديسمبر 2022 - 19:39 شارك غرِّد أرسل 54 0 تربية: القانون الأساسي الجديد .. آفاق واعدة للأساتذة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jCQ0F اقرأ أيضا أجواء ربيعية على أغلب المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 27 ديسمبر وفاة إمرأة متفحمة كليا إثر حريق داخل مسكن بسيدي بلعباس قناة النهار 26 ديسمبر شباب بقسنطينة يفتتحون مقهى ثقافي يجمع بين الفنانين المحترفين والهواة قناة النهار 24 ديسمبر دفاع: كاميرات مراقبة مجهزة بأدق التقنيات وأحدثها .. عين الجيش التي لا تنام قناة النهار 20 ديسمبر عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا قناة النهار 21 ديسمبر الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر هذا ماقاله وزير الصناعة حول منح قروض حلال للمواطنين لإقتناء السيارات قناة النهار 19 ديسمبر زهرة: يما ماقطعتش اليأس.. 7 سنين وهي ترضع فيا من صدرها قناة النهار 21 ديسمبر النهار ترندينغ: تجار يقومون بغسل ملابس قديمة لبيعها على أساس جديدة بأسعار باهضة في وهران قناة النهار 26 ديسمبر