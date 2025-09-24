تربية الكلاب المفترسة وخطرها على المواطن.. هذا ما قاله وزير الداخلية والنقل

طالب وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، بتسريع وتيرة المشاريع المتعلقة بتهيئة الطرق. و متابعة انجازها وفق المعايير الضرورية بالنظر لأثرها على السلامة المرورية.

و أكد الوزير أثناء إشرافه على ضرورة التطبيق الصارم للنصوص القانونية السارية. بخصوص تربية الكلاب المفترسة و كلاب الحراسة مع منع حركتها في الوسط الحضري صونا لسلامة المواطنين.

كما أكد الوزير على ضرورة تجند جميع الإطارات و المسؤولين قصد التكفل الفعلي بالتنمية المحلية بصفة عميقة و دائمة. معتبرا ذلك أحد المعابير الموضوعية لتقييم الأداء.