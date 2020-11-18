تربية المائيات.. دفتر شروط جديد وقاعدة بيانات رقمية لتنظيم الشعبة

كشفت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن الإفراج عن دفاتر الشروط المرتبطة بدعم تطوير شعبة تربية المائيات قريبا.

أكد وزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، على “أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية في أقرب وقت تتضمن البيانات الخاصة بكل المتدخلين في نشاط تربية المائيات”.

وقال الوزير أن “القاعدة التي تتضمن خبراء وباحثين، مربين وصناعيين سيقلص من تكاليف الاستثمار من جهة بالتالي تقليص أسعار المنتوج”.

كما حرص فروخي، خلال الورشة الوطنية الأولي لتنمية صناعة تربية المائيات، على ضرورة اعتماد رزنامة زمنية للشروع في تنفيذ الأهداف المنتظرة من انشاء هذه القاعدة.

في انتظار الاعلان خلال الاسابيع المقبلة عن دفاتر الشروط المرتبطة بالدعم المخصص لتطوير شعبة تربية المائيات.