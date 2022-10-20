تربية المائيات: 3 مشاريع بالعاصمة لإنتاج ما يفوق 2000 طن أسماك

كشف، مدير الصيد البحري وتربية المائيات للعاصمة، شريف قادري، أنه سيتم إطلاق 3 مشاريع استثمارية لتربية المائيات في أقفاص بحرية.

كما أوضح قادري، للقناة الأولى، أن “اللجنة الولائية لولاية الجزائر، صادقت الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع استثمارية لتربية المائيات في أقفاص بحرية”. “في تجربة هي الأولى من نوعها في العاصمة”.

وأضاف أن “القدرة الإنتاجية لكل واحد من هذه المشاريع الثلاثة، التي ستتم بتمويل خاص”. “قد تصل إلى أزيد من 720 طن لكل مشروع على حدى”. ويتضمن كل مشروع 24 قفصا، بقطر قدره 30 متر لكل واحد من الأقفاص. حيث ان كل قفص له سعة قدرها 90 طنا.

ومن أجل رفع الإنتاج السمكي في البلاد، أبرز المسؤول أنه سيتم، في إطار تشجيع الصيد في أعالي البحار لاستغلال الثروة السمكية. وضع حيز الخدمة سفينتين جديدتين وذلك قبل نهاية السنة.

كما سيتم تجنيد السفن الـ35 التي شاركت في الحملة الأخيرة لصيد التونة، من أجل مباشرة عمليات الاصطياد في أعالي البحار. وذلك لاستغلال هذه الثروة السمكية سواء للاستهلاك المباشر أو في الصناعة التحويلية.

ولفت قادري إلى تسجيل تناقص في الثروة السمكية على مستوى الحوض المتوسط. بسبب التلوث الذي يتسبب فيه الانسان بالدرجة الأولى برمي النفايات المنزلية والصناعية.

وكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أنه تم إزالة العراقيل بشأن 177 مشروعا إستثماريا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وقال صلواتشي، على هامش الإحتفال الرسمي بيوم الأغذية العالمي، أنه تم إزالة العراقيل بشأن 177 مشروعا مجمّدا على مستوى لجان الولايات. من خلال تسليمهم القرارات التي تسمح لهم بممارسة الصيد وتربية المائيات. مشيرا إلى إزالة العراقيل التي تخص 105 مشاريع في مجال تربية المائيات.