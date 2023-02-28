تربية المواشي.. رئيس الجمهورية يدعو إلى دراسة إمكانية تغيير السلالات

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التحكم في مجال تربية المواشي. كما قدم الرئيس عدة حلول على غرار استغلال المناطق الرعوية واستعمال التقنيات الحديثة ودراسة إمكانية تغيير السلالات.

وألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

ووجه الرئيس تبون، كلمة إلى الاتحاد الوطني للفلاحين، حيث قال “نحترم الاتحاد لكن يجب أن نتوجه إلى الفروع لتشجيع التخصص”.

وأوضح الأمين العام لدى وزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، في وقت سابق، أنه سيتم رقمنة قطاع المواشي بمشاركة الغرفة الوطنية للفلاحة ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. باعتبارها “تلعب دورا مهما” على المستوى المركزي و المحلي. وبمساعدة ذوي الاختصاص من تعاونيات و فدراليات مختصة في تربية المواشي.

كما أضاف المتحدث أن هذه العملية “المهمة” ستسمح بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحيوان في قاعدة بيانات وطنية. في إطار إجراء جرد كامل لجميع الحيوانات الموجودة على مستوى المستمرات الفلاحية. مؤكدا أن استعمال تكنولوجيا الرقمية والإعلامية أصبح أمرا ضروريا في مجال إحصاء الثروة الحيوانية من أجل بناء إستراتيجية الأمن الغذائي.

ومن جهته، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حنبلي، أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية تسمح بوضع أسس تنمية “حقيقية”. التي تعتمد على إحصائيات دقيقة لوضع برامج إستشرافية تسمح بالحفاظ على الثروة الحيوانية بمشاركة جميع الفاعلين من موالين و فلاحين.