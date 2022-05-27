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قناة النهار

تربية: بعد نهاية مرحلة الإبتدائي تلاميذ يودعون أساتذتهم بالدموع

بقلم قناة النهار
تربية: بعد نهاية مرحلة الإبتدائي تلاميذ يودعون أساتذتهم بالدموع
تربية
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تربية: بعد نهاية مرحلة الإبتدائي تلاميذ يودعون أساتذتهم بالدموع

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