قناة النهار تربية: بعد نهاية مرحلة الإبتدائي تلاميذ يودعون أساتذتهم بالدموع بقلم قناة النهار نشر في 27 ماي 2022 - 16:10 تربية شارك غرِّد أرسل 82 0 تربية: بعد نهاية مرحلة الإبتدائي تلاميذ يودعون أساتذتهم بالدموع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JcQVA اقرأ أيضا إرتفاع الطلب على بخاخات الربو "فنتولين".. والصيدليات يشتكون ندرتها ! قناة النهار 27 ماي برنامج " Toutes options": أسرار تصميم وتركيب ديكور لواحق وأجزاء الدراجات النارية قناة النهار 07 ماي الطيب زيتوني: لقائنا مع الرئيس كان مثمر وتكلمنا حول دورنا في تقوية الجدار الداخلي قناة النهار 23 ماي تساؤلات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة دولة إلى تركيا قناة النهار 14 ماي دلال خير: أم بذلت النفس والنفيس من أجل أولادها المرضى قضت حياتها من مستشفى لآخر على أمل علاجهم قناة النهار 06 ماي صيادون يفنون شبابهم في الصيد بطرق غير شرعية في إنتظار منحهم التراخيص قناة النهار 19 ماي وزير الصناعة يكشف جديد ملف السيارات الوطني 22 ماي حديث الصحافة: " أسواق رحمة" لبيع أضاحي العيد قناة النهار 21 ماي وزير الإتصال: التاريخ يشهد أن ما حدث في الجزائر لم يحدث في أي بلد آخر قناة النهار 08 ماي عباس النوري يتفاجأ بطفلة استقبلته في المطار وهي تحمل رساله له مع نسخة من القرآن الكريم قناة النهار 09 ماي