تربية.. بيان هام للمترشحين لمنصب أستاذ اللغة الانجليزية والتربية البدنية

وجهت مديريات التربية مذكرة للأساتذة المتعاقدين في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية تخصص اللغة الإنجليزية. وأستاذ المدرسة الابتدائية تخصص التربية البدنية بغرض تصحيح بعض المعلومات وإعادة إدراجها على المنصة الرقمية قبل 16 أوت الجاري .

وحسب بيان لمديرية التربية لولاية غرداية الذي تحوز” النهار اون لاين”، على نسخة منه. فقد تم دعوة كافة المسجلين على الأرضية الرقمية الخاصة بالتعاقد على منصب أستاذ المدرسة الإبتدائية، تخصص لغة الإنجليزية و أستاذ المدرسة الابتدائية تخصص التربية البدنية والرياضي “بشكل مستعجل جدا” إلى تصحيح الأخطاء الناتجة عن حجز المعلومات من طرفهم قبل تاريخ 16 أوت 2023.

وأوضح بيان المديرية أن الأمر يتعلق بمكان الإقامة بالبلدية ولا تكفي الولاية فقط، تاريخ المداولات في الشهادة هو تاريخ الإصدار بدلا

من التاريخ المبين أسفل الشهادة، رقم الشهادة مثال بدلا من : 2015/123 يكتب فقط رقم 123. بالنسبة للذكور التأكد من رقم وتاريخ إصدار بطاقة الخدمة الوطنية وذلك قبل يوم 16 أوت 2023.